Ночь под Радой прошла спокойно. Не спали и играли на баяне, опубликованы новые фото и видео

Протестующие отметили, что готовы простоять у парламента несколько дней, пока депутаты не выполнят их требования

facebook/Andrii Bashtovyi

Ночь, 18 октября, возле Верховной Рады в Киеве прошла спокойно. Посреди улицы Грушевского и в Мариинском парке митингующие уставили около 50 палаток.

Протестующие отметили, что готовы простоять у парламента несколько дней, пока депутаты не выполнят их требования, сообщает ТСН.

Для них ночью подвозили дрова, поскольку на улице было довольно прохладно. Активисты не спали и охраняли занятую территорию, прогоняя сон песнями под баян.

Все подъезды к правительственному кварталу сейчас перекрыты, везде патрулируют правоохранители, во всех арках дворов дежурит Нацгвардия: правоохранители ожидают провокаций.

Полиция заявляет, что не имеет полномочий освобождать улицу Грушевского для проезда, решение относительно этого может принять киевская власть.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять митингующих и разгонять палаточный городок.

Напомним, в Киеве под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.

фото: Andrii Bashtovyi; видео: ТСН