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Новое убийство в Киеве: из-за ранений умер мужчина

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Киев,мужчина,убийство,полиция < >
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1 / 5 Место преступления (kyiv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, отметили в полиции.

Киев,мужчина,убийство,полиция
Место преступления kyiv.npu.gov.ua
Во вторник, 10 января, около полуночи в Днепровском районе Киева неизвестный злоумышленник возле подъезда одного из домов выстрелил и ранил мужчину, потом пострадавший умер в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на Русановском бульваре, скончался 40-летний местный житель.

"У подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой — упал на спину", — рассказал свидетель.

Последний получил огнестрельные ранения головы, груди и плеча, скорая помощь доставила его в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался утром 11 января. Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников жертвы.

"Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", — добавили в пресс-службе.

По факту случившегося начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установления личности преступника.

Напомним, на прошлых выходных (7-8 января) вечером в Дарницком районе Киева неизвестный в коридоре одного из домов выстрелил в местного жителя, мужчина был ранен и умер

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Киев, мужчина, убийство, полиция
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