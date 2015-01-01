Новое убийство в Киеве: из-за ранений умер мужчина

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, отметили в полиции.

Место преступления kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 10 января, около полуночи в Днепровском районе Киевавозле подъезда одного из домов выстрелил и ранил мужчину, потом пострадавший умер в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на Русановском бульваре, скончался 40-летний местный житель.

"У подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой — упал на спину", — рассказал свидетель.

Последний получил огнестрельные ранения головы, груди и плеча, скорая помощь доставила его в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался утром 11 января. Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников жертвы.

"Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", — добавили в пресс-службе.

По факту случившегося начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установления личности преступника.

Напомним, на прошлых выходных (7-8 января) вечером в Дарницком районе Киева неизвестный в коридоре одного из домов выстрелил в местного жителя, мужчина был ранен и умер.

Фото: kyiv.npu.gov.ua