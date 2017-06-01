Новые подробности покушения на "киллера Путина". Опубликовано фото паспорта нападавшего

У нападавшего на Осмаева нашли документы гражданина Украины Александра Дакара.

Нападавший на Осмаева получил ранения фото: РБК-Украина

Киллер, который в Киеве совершил покушение на участника АТО Адама Осмаева и был ранен его супругой Аминой Окуевой, жив, находится под охраной и даст показания.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот человек прислан российскими спецслужбами. Он будет жить. Находится под охраной полиции. Естественно, он даст показания и расскажет, как российские спецслужбы вербуют киллеров, как и в случае с убийством Павла Шеремета, покушением на меня, и как в случаях других убийств и терактов", — сказал он.

На вопрос, насколько сложные ранения у нападавшего, Геращенко уточнил: "Он находится под охраной. Место его пребывания засекречено. Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства".

В свою очередь народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, что киллера, раненого Окуевой во время покушения, прооперировали. "Удалена часть легких. Больница под охраной правоохранителей", — отметил он.

Также, по его словам, прооперировали и раненого Осмаева. "Сейчас должны переводит из операционной в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике", — отметил нардеп.

Супруга потерпевшего Окуева, стрелявшая в киллера, дает показания правоохранительным органам, добавил Мосийчук.

Ранее источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что у Осмаева огнестрельное ранение грудной клетки, у нападавшего — ранение двух предплечий, ноги и тазобедренного сустава.

Кроме того, у мужчины, стрелявшего в участника АТО, служившего в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева, обнаружен заграничный паспорт гражданина Украины, проверяется достоверность документа и устанавливается личность нападавшего, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"У этого человека был найден паспорт гражданина Украины, он сейчас проверяется, устанавливается его личность… Это заграничный паспорт гражданина Украины", — рассказал А.Шевченко журналистам на месте происшествия в Киеве в четверг вечером.

Он уточнил, что в этом паспорте есть сведения о пересечении мужчиной границы, в частности с Беларусью и Россией, в прошлом году.

По данным Шевченко, на месте найдены три пистолета — два пистолета Макарова и один пистолет иностранного производства Глок, в настоящее время идет сбор вещественных доказательств.

"Стрельба произошла в автомобиле", — указал он, отметив, что супруга Осмаева Окуева не пострадала.

Отвечая на вопрос о том, кто был целью стрелявшего, Шевченко сказал: "Целью стрелка был Адам Осмаев — именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся французским корреспондентом".

Говоря о возможных мотивах, директор департамента коммуникации МВД отметил, что они будут устанавливаться. "Вероятно, это месть за патриотическую позицию супругов в добровольческом движении и в публичной сфере".

Как подчеркнул Шевченко, Окуева сейчас дает показания полицейским, впоследствии будет дана правовая оценка ее действиям. "Она утверждает, что открыла огонь с целью самозащиты и чтобы прекратить преступные действия в отношении мужа", — добавил он.

При этом директор департамента указал, что у Окуевой есть наградной пистолет.

Что касается состояния здоровья раненых, то, "по данным врачей, их жизни ничего не угрожает, детальные сведения относительно их здоровья будут немного позднее".

Как пишет интернет-издание "Украинская правда", ссылаясь на информацию полиции, "по предварительной информации, мужчина, представившийся французским журналистом, недавно прибыл в Украину из России, из Брянской области".

"При нем нашли документы гражданина Украины Александра Дакара. Полиция их проверяет на подлинность", — написала УП.

Напомним, ранее сообщалось, что Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером.

Фото: РБК-Украина.