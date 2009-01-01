Новые подробности пожара в киевском университете: шансов спастись не было

Завлабораторией сгорела заживо с огнетушителем в руках.

Огонь уничтожил 30 кв. м площади vesti-ukr.com

Стали известны новые подробности пожара в Нацуниверситете пищевых технологий в Киеве, где спасатели обнаружили обгоревшее тело. Погибшей оказалась сотрудница вуза, которую не заметили спасатели.

Молодая заведующая лабораторией заживо сгорела в лифте, сообщают "Вести".

По данным спасателей, огнем были охвачены 30 кв. м, однако на тушение относительно небольшого пожара прибыли почти 60 пожарных и два десятка единиц техники, поскольку возгорание было в вузе, где могло находиться большое количество людей. Кроме того, оно произошло в корпусе, где много химлабораторий и опасных веществ вроде ртути.

Спасатели вывели из опасного помещения 69-летнего профессора, проводившего опыты. В госпитализации он не нуждался, поэтому был доставлен домой.

На утро следующего следственная группа выяснила, что у пожара была жертва.

"Нас, заведующих лабораторий, постоянно собирают и проводят инструктаж о том, куда звонить и как себя вести, что делать во время пожара. Мы же отвечаем за студентов. Но самое главное — нам постоянно говорят, что нельзя садиться в лифт во время пожара. Но это был конец рабочего дня, и женщина, видимо на автомате, села в лифт", — рассказала журналистам одна из сотрудниц университета.

По ее словам, погибшая женщина делала обход и у нее были ключи от всех лабораторий. "Она схватила ключи, взяла огнетушитель, зашла в лифт на втором этаже и поехала на восьмой", — рассказала сотрудница.

Еще одна лаборантка рассказала, что профессор, которого спасли, был в своем кабинете, когда начался пожар. Но к лаборатории это не имеет отношения. По ее словам, полностью сгорели лифт и холл возле него. "Но что именно воспламенилось сначала — я не знаю. Лаборатория здесь ни при чем", — подчеркнула она.

Спасатели рассказали, почему не увидели вечером погибшую. "Когда мы зашли в корпус, в здании было темно. Оно уже было обесточено. Кем — мы не знаем. Это сделал либо вузовский электрик, либо "Киевэнерго", — вспоминает спасатель, принимавший участие в тушении пожара. — Мы поднялись на восьмой этаж по лестнице, огонь пылал уже вовсю, лифт — тоже".

Спикер ГСЧС Светлана Водолага добавляет: "Спасателям сообщили, что на восьмом этаже находится один человек. Они его нашли, это был пожилой профессор. А о том, что там есть еще кто-то, они не знали".

По версии спасателя, когда погибшая добралась до восьмого этажа и лифт открылся, пламя перекинулось на нее. "Лифт подогнал к месту пожара воздух, который спровоцировал вспышку огня. Пламя охватило ее, шансов спастись у нее не было".

Напомним, пожар в университете пищевых технологий вспыхнул вечером, 27 сентября, и был потушен за 40 минут.