Новый разбой в Киеве. Неизвестные отобрали у водителя "Жигулей" более миллиона гривен

При выезде с территории автомобиль, в котором двое сотрудников перевозили более миллиона гривен, "подрезала" иномарка.

Неизвестные отобрали у водителя «Жигулей» более миллиона kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева неизвестные напали на автомобиль прямо на выезде из территории предприятия и украли больше одного миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Предварительно установлено: при выезде с территории автомобиль, в котором двое сотрудников перевозили более миллиона гривен, "подрезала" иномарка, из которой выбежали четверо мужчин в черной одежде и масках. Неизвестные брызнули жидкостью из газового баллончика в лицо водителю и пассажиру — и забрали с заднего сиденья машины пакет с деньгами. Сотрудники произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону нападавших, однако остановить их не смогли", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Напомним, ранее в Киеве злоумышленник с электрошокером напал на мужчину и отобрал сумку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.