Новый разбой в Киеве. Неизвестные отобрали у водителя "Жигулей" более миллиона гривен

При выезде с территории автомобиль, в котором двое сотрудников перевозили более миллиона гривен, "подрезала" иномарка.
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
"Предварительно установлено: при выезде с территории автомобиль, в котором двое сотрудников перевозили более миллиона гривен, "подрезала" иномарка, из которой выбежали четверо мужчин в черной одежде и масках. Неизвестные брызнули жидкостью из газового баллончика в лицо водителю и пассажиру — и забрали с заднего сиденья машины пакет с деньгами. Сотрудники произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону нападавших, однако остановить их не смогли", — говорится в сообщении.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Напомним, ранее в Киеве злоумышленник с электрошокером напал на мужчину и отобрал сумку.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.