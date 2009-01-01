Новый разбой в Киеве. Неизвестные в масках отобрали у мужчины более миллиона

Потерпевший объяснил полиции, что собирался отвезти деньги в банк для осуществления операции.

В Киеве произошел новый разбой фото:nr2.ru

В среду, 1 марта, в Киеве на бульваре Дружбы народов возле помещения отделения банка неизвестные отобрали у мужчины более 1 млн грн.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что трое злоумышленников в масках подъехали на автомобиле к зданию финучреждения и, угрожая оружием, отобрали у потерпевшего рюкзак с деньгами.

Потерпевший объяснил полиции, что собирался отвезти деньги в банк для осуществления операции. По дороге он успел заехать в пункт обмена денег, где обменял доллары на гривны. Однако перед самым входом в банк к нему подбежали незнакомцы. Пригрозив предметом, похожим на пистолет, правонарушители выхватили у него рюкзак с деньгами и скрылись с места происшествия на автомобиле "Фольксваген".

Собранные сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемых лиц.

Напомним, 24 февраля, в Тернополе злоумышленники напали и избили экс-председателя Тернопольского областного совета, через полтора суток он умер в собственном доме от повторного инфаркта миокарда.