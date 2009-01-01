Нож в грудь. В Киеве мужчина убил свою мать из-за бутылки водки

Преступление произошло в Деснянском районе столицы.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Деснянском районе Киева мужчина из-за бутылки водки убил свою мать,в грудь на глазах у ребенка.

Об этом сообщили начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, инцидент случился на проспекте Владимира Маяковского в одной из квартир.

"Преступление произошло в двухкомнатной квартире, в которой проживал 36-летний мужчина вместе со своей матерью. Одну из комнат семья сдавала знакомому с его 11-летним сыном", — отметили в пресс-службе.

Владельцы жилья постоянно пьянствовали. "В тот день мужчины решили отметить день рождения женщины, который должен был наступить на днях. Все вместе сходили в магазин и купили несколько бутылок водки. Пока взрослые праздновали, мальчик был на кухне", — выяснили правоохранители.

По их данным, во время застолья мужчины вышли на балкон, а когда вернулись, то увидели, что женщина спрятала одну из недопитых бутылок в своей одежде. Сын разозлился и начал ссору, а потом схватил нож и ударил мать в грудь.

"Увидев, что женщине стало плохо, мужчины помогли ей дойти до кровати, а сами продолжили празднование. В течение часа о потерпевшей никто не вспоминал, а когда мужчины пришли, увидели, что она умерла", — добавили в ведомстве.

Потом те вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть, о чем сообщили в полицию. Мужчина признался в содеянном, его задержали.

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы", — отметил Косовский.

Напомним, 17 февраля в Святошинском районе Киева люди возле детской площадки нашли зарезанного мужчину. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва