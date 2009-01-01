Нож в груди. В Киеве мать нашла мертвой свою дочь-подростка

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.
Об этом говорится на сайте полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Нововокзальной, правоохранителям о нем стало известно в 14:10.
"Женщина рассказала, что когда вошла в квартиру, обнаружила на полу мертвую дочь с ножом в груди. Известно, что девушка училась на парикмахера в одном из учебных заведений столицы", — говорится в сообщении.
Мать отметила, что до случившегося ее дочь уже несколько раз пыталась совершить суицид. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, копы расследуют все обстоятельства, одной из версий является самоубийство.
Ранее стало известно, что в Киеве во время празднования свадьбы между гостями произошел конфликт, который закончился убийством брата жениха. Узнать больше о преступлении можно здесь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва