Обвал части Шулявского путепровода: изменено движение троллейбусов

Власти прорабатывают решение на тот случай, если мост будет перекрыт, отметил мэр.

Место происшествия facebook.com/merkieva

Мэр Киевазаявил, что мост на Шулявском путепроводе "устал от времени", произошедший обвал ускорит действия власти по реконструкции постройки.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время из-за инцидента в столице вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30, 42, сообщили в "Киевпастрансе".

"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по ул. Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", — отметил градоначальник.

Напомним, часть моста на Шулявском путепроводе обвалилась вечером 27 февраля, жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев происшествия, обломки конструкции повредили один автомобиль.

Фото: facebook.com/merkieva, видео: ТСН