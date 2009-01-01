Обвал на стройплощадке в Киеве, на месте события работают медики, опубликованы фото

Очевидцы утверждают, что на место аварии прибыли медики с машинами скорой помощи.

Обрушилось перекрытие недостроенного объекта. hromadske.ua На киевском Подоле в микрорайоне Воздвиженка обрушилось перекрытие недостроенного объекта одной из строительных компаний.

Фотографии с места событий опубликовало Громадське.

На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала. Очевидцы утверждают, что на место аварии прибыли медики с машинами скорой помощи.

Столичная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не сообщала о работах спасателей на Воздвиженке.

Напомним, 25 февраля, в центре Киева в отселенном доме произошел обвал, под завалами были люди.