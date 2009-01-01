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Обвал на стройплощадке в Киеве, на месте события работают медики, опубликованы фото

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Киев, стройка, обвал < >
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1 / 2 Обрушилось перекрытие недостроенного объекта. (hromadske.ua)

Очевидцы утверждают, что на место аварии прибыли медики с машинами скорой помощи.

Киев, стройка, обвал
Обрушилось перекрытие недостроенного объекта. hromadske.ua
На киевском Подоле в микрорайоне Воздвиженка обрушилось перекрытие недостроенного объекта одной из строительных компаний.

Фотографии с места событий опубликовало Громадське.

На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала. Очевидцы утверждают, что на место аварии прибыли медики с машинами скорой помощи.

Столичная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не сообщала о работах спасателей на Воздвиженке.

Напомним, 25 февраля, в центре Киева в отселенном доме произошел обвал, под завалами были люди.

 

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Киев, Подол, возвиженка, обрушение, перекрытие, дом, медики
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