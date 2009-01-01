Очередное переименование улиц в Киеве: исчезнут бульвар Дружбы Народов и проспект Героев Сталинграда

Проспект Героев Сталинграда будет носить имя Владимира Ивасюка.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей одобрила проект решения "О переименовании проспекта, бульваров, улиц и переулков, уточнения названий и возращения исторических названий в Киеве ".

Согласно документу, проспект Героев Сталинграда будет носить имя Владимира Ивасюка. Бульвар Дружбы Народов в Печерском районе предлагается переименовать на бульвар Николая Михновского, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Переулку Ладо Кецховели в Подольском районе вернут историческое название — переулок Воздвиженский.

Также, предусмотрены переименование бульваров, улиц и переулков:

бул. Михаила Кольцова — на бул. Николая Руденка (Святошинский р-н);

ул. Гайдара — на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Генерала Наумова — на ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);

ул. Маршала Тимошенко — на ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

ул. Московская — на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

ул. Новороссийская — на ул. Опришковская (Днепровский р-н);

ул. Александра Горовица — на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

ул. Петровского — на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Пугачева — на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

ул. Семашко — на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

ул. Тропинина — на ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);

переулок Делегатский — на переулок Федоровский (Шевченковский р-н);

переулок Михаила Реута — на переулок Памвы Беринды (Печерский р-н);

Сообщается, что предложенные переименования Киевсовет должен утвердить на пленарном заседании.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве уже переименовали сотни улиц: будут казацкие полководцы и деятели ОУН и УПА.