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Опубликовано видео мощного "взрыва" на месте прорыва трубы в Киеве

Сегодня, 19:50

"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать.

Киев, прорыв трубы
Место прорыва трубы в Киеве Фейсбук А.Гусева
В Киеве на месте мощного прорыва трубы образовавшаяся воронка достигает 20-30 метров в диаметре.

Об этом говорится в материале ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали момент прорыва. На нем видно, как за доли секунды образуется "гриб" из земли и асфальта, который взлетает вверх. Столб грязи достигает 6 этажа.

"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать. Также отмечают, что труба не была диаметром в два метра, как утверждают пользователи сети, а составляла всего 80 см.

Также в ведомстве обещают, что ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы теплосети обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов.
 
Видео: ТСН.
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