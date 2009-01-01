Опубликовано видео мощного "взрыва" на месте прорыва трубы в Киеве

"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать.
Об этом говорится в материале ТСН.
Камеры наблюдения зафиксировали момент прорыва. На нем видно, как за доли секунды образуется "гриб" из земли и асфальта, который взлетает вверх. Столб грязи достигает 6 этажа.
"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать. Также отмечают, что труба не была диаметром в два метра, как утверждают пользователи сети, а составляла всего 80 см.
Также в ведомстве обещают, что ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке.