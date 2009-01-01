Опубликовано видео мощного "взрыва" на месте прорыва трубы в Киеве

"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать.

Место прорыва трубы в Киеве Фейсбук А.Гусева

В Киеве на месте мощного прорыва трубы образовавшаяся воронка достигает 20-30 метров в диаметре.

Об этом говорится в материале ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали момент прорыва. На нем видно, как за доли секунды образуется "гриб" из земли и асфальта, который взлетает вверх. Столб грязи достигает 6 этажа.

"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать. Также отмечают, что труба не была диаметром в два метра, как утверждают пользователи сети, а составляла всего 80 см.

Также в ведомстве обещают, что ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке.