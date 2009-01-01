Опубликовано видео нового разбоя в Киеве. Добычей бандитов стали сто тысяч долларов — СМИ

Мужчина бросился бежать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников.

Во вторник, 14 ноября, в Оболонском районе Киева произошло разбойное нападение , в результате которого бандиты отобрали у мужчины сумку, в которой предварительно было почти 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Нападение произошло на проспекте Степана Бандеры (бывший Московский проспект), рядом с автосалоном "Віннер Автомотів".

На видео видно, как рядом с прохожими (мужчиной и женщиной) остановился легковой автомобиль. Из авто выскочили три человека в масках.

Мужчина-пешеход тут же бросился бежать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников. Они сбили жертву преступления с ног и забрали "добычу".

В это время третий злоумышленник напал на женщину - рванул ее сумку. Однако женщина оказала сопротивление.

Судя по всему, в этот момент грабителю "отмаяковали", он сбил женщину с ног (сделал подсечку) и побежал к подельникам в автомобиль.

Полиция занимается поиском злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине бандиты отобрали у водителя грузовика сейф с деньгами.

Видео: Oboz. TV.