Опубликовано видео нового разбоя в Киеве. Добычей бандитов стали сто тысяч долларов — СМИ

Мужчина бросился бежать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
Нападение произошло на проспекте Степана Бандеры (бывший Московский проспект), рядом с автосалоном "Віннер Автомотів".
На видео видно, как рядом с прохожими (мужчиной и женщиной) остановился легковой автомобиль. Из авто выскочили три человека в масках.
Мужчина-пешеход тут же бросился бежать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников. Они сбили жертву преступления с ног и забрали "добычу".
В это время третий злоумышленник напал на женщину - рванул ее сумку. Однако женщина оказала сопротивление.
Судя по всему, в этот момент грабителю "отмаяковали", он сбил женщину с ног (сделал подсечку) и побежал к подельникам в автомобиль.
Полиция занимается поиском злоумышленников.
Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине бандиты отобрали у водителя грузовика сейф с деньгами.
Видео: Oboz. TV.