"Отдыхайте на здоровье". Синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание

В понедельник ожидается существенное понижение температуры воздуха.
В течение дня +24+28, в южной части — до +28+32 градусов, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.
В понедельник на западе и севере, плюс значительная часть центральных областей (кроме разве Днепра), ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +14+20 градусов, отмечает синоптик.
"Киевляне, отдыхайте на здоровье оба дня, в субботу и воскресенье будет тепло и без осадков. Однако 27 августа вечером в столице может пойти дождь и грянуть гроза. Поэтому в воскресенье не задерживайтесь слишком долго на природе или за городом", — говорится в сообщении.
28 августа, в понедельник, в Киеве ожидается похолодание.
А пока наслаждаемся прекрасным августовским теплом, призывает Наталья Диденко.
Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, что завтра в Киеве потеплеет.