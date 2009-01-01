"Отдыхайте на здоровье". Синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание

В понедельник ожидается существенное понижение температуры воздуха.

28 августа, в понедельник, в Киеве ожидается похолодание reneeannsmith.com

В субботу и воскресенье в большинстве областей Украины погода будет солнечной и теплой

В течение дня +24+28, в южной части — до +28+32 градусов, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.

В понедельник на западе и севере, плюс значительная часть центральных областей (кроме разве Днепра), ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +14+20 градусов, отмечает синоптик.

"Киевляне, отдыхайте на здоровье оба дня, в субботу и воскресенье будет тепло и без осадков. Однако 27 августа вечером в столице может пойти дождь и грянуть гроза. Поэтому в воскресенье не задерживайтесь слишком долго на природе или за городом", — говорится в сообщении.

28 августа, в понедельник, в Киеве ожидается похолодание.

А пока наслаждаемся прекрасным августовским теплом, призывает Наталья Диденко.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, что завтра в Киеве потеплеет.