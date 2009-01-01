Ожоги рук и лица. В Киеве при взрыве на крыше многоэтажки пострадали двое

На улице Березняковской во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон.

На крыше многоэтажки произошел взрыв kyiv.dsns.gov.ua

В четверг, 21 сентября, в Киеве произошел взрыв на крыше 9-этажного жилого дома в Днепровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в г. Киеве.

Отмечается, что сообщение о взрыве в пожарно-спасательную службу поступило в 11:42.

На месте происшествия, на улице Березняковской, 26, спасатели выяснили, что во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон без последующего горения.

В результате взрыва травмы получили двое рабочих. С ожогами спины, рук, лица и тела их доставили в ожоговый центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани в результате взрыва пострадал 13-летний паломник-хасид.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.