Ожоги рук и лица. В Киеве при взрыве на крыше многоэтажки пострадали двое

На улице Березняковской во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в г. Киеве.
Отмечается, что сообщение о взрыве в пожарно-спасательную службу поступило в 11:42.
На месте происшествия, на улице Березняковской, 26, спасатели выяснили, что во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон без последующего горения.
В результате взрыва травмы получили двое рабочих. С ожогами спины, рук, лица и тела их доставили в ожоговый центр.
Напомним, ранее сообщалось, что в Умани в результате взрыва пострадал 13-летний паломник-хасид.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.