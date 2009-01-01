Сегодня, 15:57 RSS

Ожоги рук и лица. В Киеве при взрыве на крыше многоэтажки пострадали двое

Сегодня, 15:36

На улице Березняковской во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон.

Взрыв, многоэтажка, Киев
На крыше многоэтажки произошел взрыв kyiv.dsns.gov.ua
В четверг, 21 сентября, в Киеве произошел взрыв на крыше 9-этажного жилого дома в Днепровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в г. Киеве.

Отмечается, что сообщение о взрыве в пожарно-спасательную службу поступило в 11:42.

На месте происшествия, на улице Березняковской, 26, спасатели выяснили, что во время ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый баллон без последующего горения.

В результате взрыва травмы получили двое рабочих. С ожогами спины, рук, лица и тела их доставили в ожоговый центр.

Взрыв, многоэтажка, Киев
kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани в результате взрыва пострадал 13-летний паломник-хасид.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

Теги:  
Киев, взрыв, раненые, спасатели
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...