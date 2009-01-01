Парад зомби и Фестиваль страха. Куда сходить в Киеве на Хеэллоуин

Мероприятия, посвященные Хэллоуину, начнутся в столице уже сегодня, 28 октября.

В Украине 31 октября уже традиционно будут отмечать Хэллоуин : праздник для нашей страны хоть и новый, но уже успевший полюбиться многим. Мероприятия начнутся в столице уже сегодня,

Так Парад зомби пройдет от памятника Ярославу Мудрому на ст.м. "Золотые ворота" в 13:30, пишет zn.ua.

Кровожадные зомби, призраки и мутанты пройдутся по парку Шевченко, Крещатику, Почтовой площади и Пешеходному мосту, нападая на прохожих и заражая их "вирусом зомби".

"Будут и выжившие, чья миссия состоит в обороне оставшегося населения путем жестокого уничтожения зомби", — сообщают организаторы парада.

28-31 октября с 18:00 будет проходить Фестиваль страха в переулке Руслана Лужевского, 14

Самые отважные смогут установить рекорд по лежанию в гробу, пощекотать нервы, опустив руки в бокс с неизвестным наполнением, и почувствовать себя героем фильма ужасов, пытаясь за час выбраться из страшной квест-комнаты. Пришедшие в костюмах примут участие в конкурсе на самый впечатляющий образ.

28 октября все желающие с 18:00 могут побывать в Музей истории Киева. Стоимость: 80 гривень

Гостям расскажут историю Хэллоуина, угостят ведьмовскими коктейлями, а работники музея, переодевшись ведьмами и чертями, покажут пугающее театральное действие.

"Это будет выступление, чем-то напоминающее произведение Николая Гоголя "Вий", — объяснили в музее.

29 октября 13:00 в Парке "Феофания" посетителей будет устрашать граф Дракула. Гости смогут сфотографироваться на троне короля ночи и прогуляться в "долине" пугал.

Стоимость: 20 гривень, дети до 7 лет и пенсионеры – бесплатно.

Напомним, Google назвал Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин.