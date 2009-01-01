"Перегарище, как от старых алкашей". В Киеве пьяная женщина выпала из авто, засыпала на асфальте

Злоумышленницу остановили копы, у нее было столько алкоголя в крови, что была необходима госпитализация.
По его данным, инцидент произошел на проспект Правды, от злоумышленницы было "перегарище, как от старых алкашей".
"Дамы очень возмутились, что их остановили. Водитель хотела выйти и что-то объяснить полисменам, но выпала из машины… Встать отказывалась, помощь копов не помогла — потом снова уселась", — отмечается в сообщении.
Позже "начала вирубатись, просто засыпать на асфальте". "Вызвали скорую, которая констатировала настолько сильное алкогольное опьянение, что пришлось госпитализировать", — добавил свидетель.
Ранее в Киеве водитель на Mazda 3 грубо нарушил правила дорожного движения, за ним начали гнаться копы, скорость достигала 190 км/ч, авто удалось остановить, оказалось — оно в угоне, водитель и пассажир машины были задержаны.