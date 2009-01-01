"Перегарище, как от старых алкашей". В Киеве пьяная женщина выпала из авто, засыпала на асфальте

Злоумышленницу остановили копы, у нее было столько алкоголя в крови, что была необходима госпитализация.

Женщина попала в больницу facebook.com/KyivOperativ

В Подольском районе Киева сильно пьяная женщина была за рулем автомобиля, когда ее остановили полицейские — выпала из машины, засыпала на асфальте, пишет "Киев Оперативный" со ссылкой на слова очевидца.

По его данным, инцидент произошел на проспект Правды, от злоумышленницы было "перегарище, как от старых алкашей".

"Дамы очень возмутились, что их остановили. Водитель хотела выйти и что-то объяснить полисменам, но выпала из машины… Встать отказывалась, помощь копов не помогла — потом снова уселась", — отмечается в сообщении.

Позже "начала вирубатись, просто засыпать на асфальте". "Вызвали скорую, которая констатировала настолько сильное алкогольное опьянение, что пришлось госпитализировать", — добавил свидетель.

Ранее в Киеве водитель на Mazda 3 грубо нарушил правила дорожного движения, за ним начали гнаться копы, скорость достигала 190 км/ч, авто удалось остановить, оказалось — оно в угоне, водитель и пассажир машины были задержаны.