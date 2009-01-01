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Пистолеты, винтовка и патроны. В киевской квартире нашли арсенал оружия, опубликованы фото и видео

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Оружие, Оболонь 1 < >
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1 / 10 В киевской квартире нашли арсенал оружия (kyiv.npu.gov.ua)

48-летний владелец квартиры пояснил, что опасные предметы он купил, но где и с какой целью хранил, рассказывать отказался.

Оружие, Оболонь 1
В киевской квартире нашли арсенал оружия kyiv.npu.gov.ua
В Киеве в одной из квартир на Оболонском проспекте обнаружили арсенал оружия и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудникам сектора уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир на Оболонском проспекте может храниться оружие. Оперативные работники и следователи, по согласованию с прокуратурой и после получения соответствующего постановления суда, провели обыск в квартире 48-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 и запал, винтовку, 7 пистолетов и 21 патрон. Кроме этого, правоохранители обнаружили пулеметную ленту, снаряженную крупнокалиберными патронами, и две оптических прицела. Также правоохранители изъяли три штык-ножа и комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия.

"48-летний владелец квартиры пояснил, что опасные предметы он купил, но где и с какой целью хранил, рассказывать отказался. По словам киевлянина, ранее он имел проблемы с законом за совершение тяжкого преступления", — рассказали в полиции.

Напомним, ранее на Кировоградщине накрыли схрон с оружием и боеприпасами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Видео: поліція Києва.

Теги:  
Киев, оружие, боеприпасы, Оболонь
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