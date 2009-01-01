Пластид и детонаторы. В Киеве задержали авто со взрывчаткой, опубликованы фото

На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль.

В Киеве задержали авто со взрывчаткой ГУ НП в Киеве

В воскресенье, 12 ноября, в Киеве сотрудники спецподразделения полиции задержали автомобиль со взрывчаткой.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Кроме того, находившихся в машине мужчин также задержали.

"На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились два человека", — говорится в сообщении.

Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. В полиции отметили, что взрывчатка была подготовлена к использованию.

"С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего", — подчеркнули правоохранители.

По приказу начальника ГУ НП в Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность и будут усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. Кроме того, к отработке привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Двое мужчин, которые в воскресенье вечером были задержаны с 6,5 кг взрывчатки в Киеве, уверяют, что они не знали о ней. Об этом рассказал полицейский полка полиции особого назначения №1 Андрей Пирогов, сообщает ТСН.

По его словам, правоохранители заметили автомобиль, в котором находилось двое человек. Увидев служебный автомобиль полиции, они заметно занервничали, поэтому полицейские решили их проверить.

Во время проверки в багажнике нашли сумку, в которой было вещество, похожее на взрывчатку и детонаторы к ней.

"На удивление, они отреагировали спокойно — они говорят, что не знали, что там находится. Сообщили, что их попросили перевезти эту сумку и сказали, что в этой сумке запчасти к автомобилю и попросили не открывать, потому что там очень дорогие запчасти", — рассказал полицейский.

По словам задержанных, они привезли сумку из Мукачево Закарпатской области.

"По их словам, это было доставлено из Закарпатской области, из Мукачево. Познакомились на дискотеке с парнем — он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве к ним должны были подойти забрать эту передачу на этом месте", — рассказал Пирогов.

Напомним, ранее в Киеве перехватили бус с арсеналом боеприпасов из зоны АТО.

Фото: ГУ НП в Киеве, Фейсбук А.Геращенко.