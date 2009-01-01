Под Киевом бетономешалка ударила две фуры, есть жертва

Авария случилась прошлой ночью на Бориспольской окружной дороге.

Последствия аварии facebook.com/KyivOperativ

В ночь на пятницу, 8 сентября, под Киевом на Бориспольской окружной дорогевыехал на полосу встречного движения и ударил две фуры.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, водитель бетономешалки погиб на месте происшествия, а шоферы грузовиков — отделались испугом.

"Фуры двигались друг за другом по направлению из Киева. Водитель бетономешалки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в этот момент и двигались большегрузы", — отмечается в сообщении.

Водитель первого грузовика пытался избежать столкновения, но ему это не удалось, после удара транспортное средство отбросило на обочину. Потом бетономешалка "полетела на вторую фуру".

Ранее стало известно, что в Рокитновском районе Ровенской области легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли пять человек (жерты — люди, ехавшие в легковушке).

Фото: facebook.com/KyivOperativ