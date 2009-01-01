Под Киевом иномарка слетела в кювет и пять раз перевернулась: пострадал водитель, погибли собаки

Авария произошла сегодня в Калиновке, шофера забрала скорая помощь.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг, 16 февраля, в поселке Калиновка Киевской области (находится под столицей) водитель на иномарке, авто пять раз перевернулось, водитель пострадал, погибли две собаки.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

В то же время издание уточнило, что шофер не справился с управлением на очень высокой скорости.

"BMW вылетел с проезжей части и слетел в кювет... Водителя забрала "скорая". Две собаки, которые находились в авто, погибли", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева Peugeot вылетел в кювет, а потом перевернулся на крышу, в результате ДТП погибла девушка. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: dtp.kiev.ua