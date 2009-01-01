Под Киевом иномарка слетела в кювет и пять раз перевернулась: пострадал водитель, погибли собаки

Авария произошла сегодня в Калиновке, шофера забрала скорая помощь.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
В то же время издание уточнило, что шофер не справился с управлением на очень высокой скорости.
"BMW вылетел с проезжей части и слетел в кювет... Водителя забрала "скорая". Две собаки, которые находились в авто, погибли", — отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева Peugeot вылетел в кювет, а потом перевернулся на крышу, в результате ДТП погибла девушка. Узнать больше об аварии можно здесь.
Фото: dtp.kiev.ua