Под Киевом легковушка влетела в припаркованный грузовик и превратилась в груду металла

Авария случилась на Житомирской трассе, водитель легкового авто сильно пострадал.

Иномарка после столкновения с грузовиком facebook.com/dtp.kiev.ua

Недалеко от Калиновки Киевской области (находится под столицей) легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованный грузовик,, ее водитель сильно пострадал.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла на Житомирской трассе, машина ехала в направлении Киева.

"Водитель грузовика DAF… остановился на обочине из-за технической неисправности автомобиль. Предварительно, водитель Fiat… ехал на опережение по обочине. Не заметил грузовик и на полной скорости врезался в него", — отмечается в сообщении.

После столкновения части легковушки разлетелись на 150 метров. Водитель Fiat сильно пострадал, его в срочном порядке госпитализировали с многочисленными травмами.

Напомним, 12 октября в Соломенском районе Киева на бульваре Вацлава Гавела водитель на Chevrolet потерял сознание и задавил скутериста. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua