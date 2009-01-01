Под Киевом легковушка влетела в припаркованный грузовик и превратилась в груду металла

Авария случилась на Житомирской трассе, водитель легкового авто сильно пострадал.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что авария произошла на Житомирской трассе, машина ехала в направлении Киева.
"Водитель грузовика DAF… остановился на обочине из-за технической неисправности автомобиль. Предварительно, водитель Fiat… ехал на опережение по обочине. Не заметил грузовик и на полной скорости врезался в него", — отмечается в сообщении.
После столкновения части легковушки разлетелись на 150 метров. Водитель Fiat сильно пострадал, его в срочном порядке госпитализировали с многочисленными травмами.
Напомним, 12 октября в Соломенском районе Киева на бульваре Вацлава Гавела водитель на Chevrolet потерял сознание и задавил скутериста. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua