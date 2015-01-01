Под Киевом лоб в лоб столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Авария случилась вчера вечером в селе Погребы, отметили в ГСЧС.

Последствия аварии kyivobl.dsns.gov.ua

В среду вечером, 4 января, в селе Погребы Броварского района Киевской области (находится под Киевом)маршрутка и грузовик, пострадали пять человек.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ ГСЧС Украины в регионе.

В ведомстве уточнили, что спасателям об инциденте стало известно в 16:05.

"Водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с "Богданом", который ехал по маршруту Киев — Погребы", — отметили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали четыре пассажира и водитель маршрутки, их отправили в Броварскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева взорвался и загорелся припаркованный микроавтобус, в котором было установлено газобаллонное оборудование. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua