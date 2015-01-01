Под Киевом маршрутка влетела в дерево, пострадали 6 пассажиров

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь вблизи села Вита Почтовая, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения района.
Напомним, 20 декабря, в Репкинском районе Черниговской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 18 пассажиров.