Под Киевом маршрутка влетела в дерево, пострадали 6 пассажиров

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В Киево-Святошинском районе на 23 километре автодороги "Киев-Одесса" в результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь вблизи села Вита Почтовая, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения района.

Напомним, 20 декабря, в Репкинском районе Черниговской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 18 пассажиров.