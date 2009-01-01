Под Киевом мужчина убил жену и прожил с ее телом 10 дней

С места происшествия изъято орудие преступления со следами крови, которое было направлено на экспертизу.

Вышгородские полицейские задержали 63-летнего жителя с. Катюжанка, который под действием алкоголя убил свою жену и продолжал жить обычной жизнью вместе с ее бездыханным телом в течение 10 дней.

Об этом пишет Сегодня.

Только потом, придя в себя от содеянного, вызвал "скорую".

4 февраля, в 20.45, в полицию поступило сообщение от медицинского работника, в одной из квартир в с. Катюжанка обнаружена 59-летняя местная жительница без признаков жизни. По приезду на место происшествия следственно-оперативная группа полиции и судебно-медицинский эксперт обнаружили на ее теле, которое уже находилось на стадии разложения, множественные колото-резаные раны.

Полицейские установили, что 25 января, после распития алкогольных напитков между погибшей и ее мужем произошла ссора. 63-летний безработный набросился с кухонным ножом на женщину и нанес многочисленные телесные повреждения, после чего оставил на полу квартиры и продолжил жить обычной жизнью.

С места происшествия изъято орудие преступления со следами крови, которое было направлено на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он признался в содеянном. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве на Оболони под мусором нашли тело мужчины.