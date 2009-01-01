Под Киевом мужчина забил молотком свою начальницу из-за запрета курить в помещении

Парень нанес своей начальнице 10 ударов молотком по голове.

В Киевской области молодому человеку не понравилось замечание предпринимателя, у которого он работал, не курить в помещении. В результате, ранее судимый мужчина нанес 10 ударов молотком женщине, которая подобрала его на вокзале и обеспечила оплачиваемой работой, после чего завладел ее автомобилем и обокрал дом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона на своей странице в Facebook.

По информации правоохранителей, как только поступило сообщение от мужчины о пропаже его матери и краже вещей из ее дома в с. Хотов, полиция начала комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Через четыре часа правоохранители нашли транспортное средство в столице. Правоохранители устроили засаду и задержали похитителя.

Оказалось, что 29-летний житель Кировоградской области находился в розыске за кражу. В течение 10 дней он неофициально работал грузчиком у частного предпринимателя в с. Хотов. Парень возмутился указанию своей начальницы не курить в помещении, схватил молоток и нанес ей 10 ударов по голове. Бездыханное тело женщины спрятал в цехе, в неработающем промышленном холодильнике. Тщательно уничтожив следы преступления, завладел автомобилем и уехал в ее квартиру, откуда похитил ценные вещи.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты, подозреваемый задержан. Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве на Троещине пенсионер убил своего сына ножом, а затем вызвал скорую.

Фото: podrobnosti.ua