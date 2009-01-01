Под Киевом не разминулись микроавтобус и автобус, пострадали пять человек

Авария случилась сегодня утром в селе Лютеж.

Последствия аварии facebook.com/ГУ Нацполіції в Київській області

В понедельник утром, 30 октября, в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области (находится под столицей), пострадали пять человек.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария случилась около 8 часов.

"По предварительной информации, микроавтобус Mercedes Sprinter по неустановленным причинам отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с пассажирским транспортным средством "Богдан", — отмечается в сообщении.

После аварии в больницу попали водители машин и три пассажира. Начато производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева легковой автомобиль сбил пешехода-нарушителя, человек умер мгновенно, от удара тело отбросило под колеса другой машины.

Фото: facebook.com/ГУ Нацполіції в Київській області, видео: Kyiv Operativ