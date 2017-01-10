Под Киевом ребенок утонул в бассейне

Мальчик приехал с близкими родственниками к друзьям, пока взрослые были в бане, дети играли в бассейне.

ICTV

Под Киевом на базе отдыха в селе Троещина произошел несчастный случай: 10-летний мальчик утонул в бассейне.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, "в Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на базе отдыха в селе Троещина из бассейна вытащили ребенка без сознания. Когда полицейские приехали по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть мальчика", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что "ребенок приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям.

По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Впоследствии свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех сразу позвали на помощь, достали ребенка. Среди присутствующих был врач, который предоставил ему неотложную медицинскую помощь, но все было напрасно — ребенок погиб.

"По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай. В рамках уголовного производства полиция установит все обстоятельства трагического происшествия", — сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве неизвестный злоумышленник в коридоре одного из домов выстрелил в мужчину, тот был ранен и умер.

Фото: ICTV; видео: kyiv.npu.gov.ua