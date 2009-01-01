Под Киевом столкнулись фура и джип: пострадал человек, образовалась большая пробка

ДТП произошло сегодня на Гостомельском шоссе.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.
Издание уточнило, что авария произошла на Гостомельском шоссе.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадал как минимум один человек, его с места ДТП увезла скорая помощь. Фура после аварии перекрыла одну полосу движения на дороге, в результате чего образовалась большая пробка в сторону Бучи.
На странице dtp.kiev.ua говорится, что пострадала женщина-водитель, которая была за рулем Volkswagen, ее забрала "скорая" в тяжелом состоянии.
Фото: ru.tsn.ua