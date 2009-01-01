Под Киевом столкнулись фургон и грузовик, есть жертвы

Авария произошла вчера днем, пострадал один человек.

Последствия аварии sai.gov.ua

В воскресенье днем, 19 марта, возле поселка Глеваха (находится под Киевом), погибли два человека, один — пострадал.

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 10 утра на 26 км автодороги Киев — Одесса.

По предварительным данным, водитель авто Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной Scania, которая двигалась во встречном направлении.

Грузовиком управлял 57-летний житель Одесской области. "В результате ДТП 29-летний водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен еще один пассажир иномарки. У 50-летнего мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы грудной клетки и головы.

Напомним, в ночь на 19 марта в селе Остролучье Киевской области Subaru слетел в кювет и врезался в дерево, тогда погибли три человека, а несколько — были травмированы. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: sai.gov.ua