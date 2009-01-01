Под Киевом у переселенца из Донецкой области нашли сотни патронов и десятки ножей

Злоумышленник приехал на Киевщину в 2014-м году.

Найденные ножи facebook.com/ГУ Нацполіції в Київській області

В Вишневом (находится под Киевом) в квартире, где временно жил переселенец из Донецкой области, полицейские нашли, в частности,и десятки ножей.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По словам злоумышленника, он привез опасные предметы с востока нашей страны три года назад.

"… по месту временного проживания 28-летнего мужчины, который приехал в столичную область в 2014 году, изъяли 350 патронов различного калибра, три магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа", — отметили в полиции.

В квартире проводили санкционированный обыск в рамках производства, начатого по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса, после него открыто еще одно — по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Ранее стало известно, что в Запорожье правоохранители задержали военнослужащего, который привозил из зоны АТО на Донбассе боеприпасы для продажи. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/ГУ Нацполіції в Київській області