Под Радой митингующие ногами избили копа, лежащего на земле: опубликовано видео

Антон Геращенко считает, что организаторы акции в центре столицы "призвали под свои знамена провокаторов".

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 17 октября, в центре Киева во времянеизвестные ногами избили лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко.

Об этом нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, организаторы акции "призвали под свои знамена провокаторов, которые пришли с одной целью — бить и крушить".

"... вдохновленные организаторами акции негодяи, ногами (!!!) избивают лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко, участника АТО", — отметил народный избранник.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, в частности, один полицейский, позже участники акции установили у здания палатки. Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.

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