Под Радой митингующие ногами избили копа, лежащего на земле: опубликовано видео

Антон Геращенко считает, что организаторы акции в центре столицы "призвали под свои знамена провокаторов".
Об этом нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.
По мнению политика, организаторы акции "призвали под свои знамена провокаторов, которые пришли с одной целью — бить и крушить".
"... вдохновленные организаторами акции негодяи, ногами (!!!) избивают лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко, участника АТО", — отметил народный избранник.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.
Возле парламента были стычки, пострадали два человека, в частности, один полицейский, позже участники акции установили у здания палатки. Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.
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