Подробности ДТП с участием российского дипломата в Киеве: пострадали два человека

В крови водителя не нашли алкоголь, отметил Тракало.

Место происшествия Facebook.com

В Печерском районе Киева сотрудникна пешеходном переходе травмировал двух людей.

Об этом рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Украинская правда".

В то же время он уточнил, что авария произошла вчера вечером — 15 ноября — около 17:00.

"… на Печерске автомобиль на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, сбил на пешеходном переходе женщину 1959 года рождения, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком", — отметил спикер.

По его словам, "женщину доставили в больницу с закрытым переломом, оказали помощь без госпитализации, а у дочки диагностировали ушиб таза". Пострадавшие утверждают, что водитель оказал им на месте происшествия первую помощь. "Сам водитель от прохождения освидетельствования на алкоголь не отказывался. Драгер показал, что алкоголя в крови нет", — подчеркнул Тракало.

Начато производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести) Уголовного кодекса. Ни удостоверение, ни машина у сотрудника посольства, который имеет дипломатический иммунитетом, не изымались.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на авто Volkswagen Passat на пешеходном переходе наехал на женщину и пытался избежать огласки инцидента.