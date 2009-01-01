Подробности наезда на людей в Киеве: погибла супружеская пара

Инцидент случился на проспекте Героев Сталинграда, отметили в полиции.

Место происшествия, иллюстрация espreso.tv

В Оболонском районе Киева в результате наезда маршрутного такси погибли местные жители — супружеская пара.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на проспекте Героев Сталинграда возле станции метро "Героев Днепра".

"Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина — 1952 и 1953 года рождения... В результате наезда женщина погибла на месте ДТП, а мужчина скончался в карете "скорой" по дороге в больницу", — отмечается в сообщении.

Полицейские пообщались со свидетелями аварии, по их словам, супруги находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился во второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая доезжала до остановки.

"Водителя троллейбуса и двух маршрутных такси доставят к наркологу для сдачи анализов, чтобы выяснить, находились ли они в состоянии опьянения, а после этого — в следственное управление для дачи объяснений и установления обстоятельств смертельного автопроисшествия", — добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что в Оболонском районе Киева маршрутка №464 возле остановки наехала на людей, женщина скончались два человека, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.