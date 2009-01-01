Подробности ограбления банка в Киеве: фото с места происшествия

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что правоохранителям об инциденте стало известно около 13:40.
"По словам персонала финучреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги", — отметили в пресс-службе.
Потом тот скрылся, сумма ущерба устанавливается. "Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях", — добавили в полиции.
Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева на ул. Васильковская, 32 неизвестный вооруженный злоумышленник ограбил один из банков. На вид нападавшему 50-60 лет, его разыскивают полицейские.
Фото: kyiv.npu.gov.ua