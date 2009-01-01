Подробности ограбления банка в Киеве: фото с места происшествия

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 23 февраля, в Голосеевском районе Киева неизвестный, забрал деньги из кассы банка, никто не пострадал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что правоохранителям об инциденте стало известно около 13:40.

"По словам персонала финучреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги", — отметили в пресс-службе.

Потом тот скрылся, сумма ущерба устанавливается. "Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях", — добавили в полиции.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева на ул. Васильковская, 32 неизвестный вооруженный злоумышленник ограбил один из банков. На вид нападавшему 50-60 лет, его разыскивают полицейские.

Фото: kyiv.npu.gov.ua