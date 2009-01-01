Подробности похищения ребенка из детсада в Киеве: опубликовано видео и фоторобот подозреваемой

Женщина следила за отцом, который шел с коляской в детский сад, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, сообщает "112 Украина".

По ее словам, полиция подозревает одну женщину.

"Мы подозреваем одну женщину, а не двух женщин. Другую женщину, зафиксированную на видео, мы проверили, она забирала своего ребенка из садика", — отметила она.

По словам Блищик, по горячим следам задержать злоумышленницу пока не удалось, правоохранители анализируют оперативную информацию, которая постоянно поступает от граждан.

"Мы уже понимаем, что женщина следила за отцом, который шел с коляской в детский сад, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. В конце концов отец сам узнал злоумышленницу и сообщил, что несколько раз по дороге в садик видел женщину", — добавила она.

Остальные детали пресс-секретарь сообщать отказалась, мотивируя тем, что это может навредить расследованию.

В Сети также опубликовали видео похищения двухмесячного ребенка из садика на Оболони в Киеве. Ролик разместила группа "Громадська варта Оболоні" на своей странице в Facebook.

Между тем, адвокат Олег Веремиенко на своей странице в Facebook опубликовал фоторобот подозреваемой женщины.

"Описание подозреваемой: рост 160-165 см, возраст: 20-25 лет, римский (греческий) нос, кожа белая, веснушки на лице, волосы — каштановые, крашенные, телосложение: сбитая, нехудая, широкая попа. Прическа: две косички или дреды. Особые приметы: залысины на голове. Одета: кросовки "Адидас" с розовыми вставками и шнурками. Возможно занималась айкидо. Может проживать в Киеве — Оболонь или Вышгород", — написал он.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Оболонском районе Киева похитил двухмесячного младенца, пока его отец пошел забирать старшую дочь в детском садике.