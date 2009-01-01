Подробности пожара в многоэтажке Киева: квартирант убил 2 женщин и поджег квартиру

По предварительной информации, мужчина убил хозяйку квартиры и ее дочь.

В полиции рассказали подробности ов пер. Бехтеровском, 10.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, оказалось, что мужчина перед тем, как выпрыгнуть из окна, убил двух женщин и поджег квартиру. По предварительной информации, мужчина убил хозяйку квартиры и ее дочь.

"Со слов свидетелей известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством", — уточняют в полиции.

При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.

Полиция открыла производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) и по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией — самоубийство УК Украины.

Напомним, на Киевщине в городе Ирпень, в ночь на 11 августа, в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв