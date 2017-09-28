Подробности пожара в Нацуниверситете пищевых технологий: в лифте обнаружено обугленное тело

Спасатели не смогли даже определить пол погибшего

Facebook Романа Синицына

После ликвидациив Киеве пожарные обнаружили в лифте обугленные остатки человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве.

"Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года. Учитывая тот факт, что при тушении пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружило обугленные останки человеческого тела неизвестного пола", — говорится в сообщении.

Как рассказали огнеборцы, 27 сентября в 19:20 поступило сообщение о пожаре на 8-м этаже одного из университетов столицы на Владимирской, 72. В то же время работникам ГСЧС никто не сообщил о пребывании людей в здании во внерабочее время.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Информации о пребывании людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли. Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 20:04 возгорание на площади 30 кв. м было локализовано, а в 20:10 ликвидировано", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители выясняют причины пожара, ущерб и обстоятельства смерти.

Напомним, сегодня на Оболони в Киеве мужчина устроил стрельбу и поджег балкон, пожар не могли потушить три часа.

Фото: Facebook Романа Синицына