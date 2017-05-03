Подробности разбоя в Киеве. Задержаны бандиты, ограбившие ювелирку на 3,5 миллиона

В совершении разбойного нападения на ювелирный магазин подозреваются трое жителей Киевской области.

Задержаны бандиты, ограбившие ювелирный магазин @kyiv.gp.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №5 Оболонским УП в г. Киеве в ходе проведения мероприятий разоблачена и задержана группа лиц, которые 03.05.2017 совершили разбойное нападение на ювелирный магазин "Столичная ювелирная фабрика" и похитили ювелирные изделия на сумму около 3,5 млн грн", — говорится в сообщении.

В совершении разбойного нападения на ювелирный магазин подозреваются трое жителей Киевской области.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяты золотые изделия и денежные средства. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время преступникам готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах и совершенный организованной группой) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вооруженный бандит ограбил банк.

Фото: @kyiv.gp.gov.ua.