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Подробности разгрома АЗС на Позняках в Киеве, 14 пострадавших, опубликованы фото и видео

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Киев, стычки, заправка, ОККО, Ревуцкого < >
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1 / 8 (facebook.com/KyivOperativ)

Во время столкновений в ходе акции пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

Киев, стычки, заправка, ОККО, Ревуцкого
facebook.com/KyivOperativ
Вечером 4 октября на территории Харьковского жилого массива Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС "ОККО" на улице Ревуцкого.

Как отмечается, митингующие сломали забор, который окружал АЗС. К ним вышла полиция. Правоохранители попытались оттеснить протестующих, однако они в ответ облили их водой сообщает "Громадське".

Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения, участники акции бросали дымовые шашки, бутылки и распыляли огнетушители. Но вскоре стычки прекратились.

Координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тарас Логгинов заявил, что во время столкновений в ходе акции пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

"Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного - очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", — сообщил Логгинов.

Также сообщается, что на АЗС было около 100 правоохранителей и около 50 протестующих. Еще около 100 человек наблюдали за тем, что происходит.

Напомним, активисты протестовали против строительства АЗС "ОККО" на улице Ревуцкого. В акции участвовали местные жители и около 40 участников политической партии "Национальный корпус".

фото; видео: facebook.com/KyivOperativhromadske.ua

 

 

 

 

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Киев, погром, АЗС, Позняки, Дарница, Ревуцкого, ОККО, протест, строителство, пострадавшие
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