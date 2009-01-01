Подробности стрельбы с участием нардепа, Мельничук стрелял боевыми сам, опубликованы фото и видео

Мельничук, вопреки решению суда, решил организовать общественную приемную на территории садика, что воз мутило людей.

В Киеве охранник народного депутата из группы "Воля народу" Сергея Мельничука стрелял в воздух , чтобы защитить парламентария от граждан, которые бросали в него яйца во время конфликта на столичной Троещине. Между тем активисты говорят, что избранник стрелял боевыми сам.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет DT.ua.

Данное событие произошла возле помещения детского сада. На месте инцидента также была внефракционные нардеп Надежда Савченко. Пострадавших в результате стрельбы нет.

На месте инцидента также была нардеп Надежда Савченко. Скриншот

При этом момент стрельбы попал на видео.

В то же время блогер Евгений Шевченко в своем Fаcebook написал, что стрелял именно Мельничук.

По словам Шевченко, Мельничук, вопреки решению суда, решил организовать общественную приемную на территории садика.

"Два года назад мошенническим путем детский сад (жилой массив Троещина. — ред.) был изъят из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились и понятно почему — для малышей мест в детских заведениях Киева катастрофически не хватает", — пишет Шевченко.

Два года судов и наконец соглашение было признано незаконным, а детский садик возвращен в коммунальную собственность, отметил он.

"Но вдруг приехал народный депутат Мельничук! Стал на защиту жуликов-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых! К его компании также приобщилась народный депутат Надежда Савченко, но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суда, и она не стала спорить — уехала прочь", — рассказал Шевченко.

Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не означает и здесь будто будет его общественная приемная, говорит он.

"Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле того слова немного натолкли ему рожу. Затем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять у людей.

Потом он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая была окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пыталась их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъяренная толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала", — написал блогер.

Как пишет в Facebook проект Dtp.kiev.ua, очевидцы утверждают, что нардеп устроил стрельбу боевыми.

Напомним, в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Сергея Мельничука.