Подробности стрельбы в Киеве: ранены иностранцы

Злоумышленники ехали на автомобиле Opel, после атаки они скрылись.

Поврежденный Jaguar kyiv.npu.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что в Шевченковском районе Киева неизвестныеJaguar, пострадали два иностранца, предварительно — граждане Киргизии, они находятся в больнице.

Об этом он рассказал телеканалу "112 Украина".

По данным ГУ Нацполиции в столице, размещенным на его сайте, злоумышленники, по предварительным сведениям, их было двое, ехали на авто Opel.

"У них (пострадавших — Ред.) многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот…. Porsche поврежден, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке", — отметил управленец.

В полиции сообщили, что по адресу ул. Дегтяревская, 25 обнаружили Jaguar с повреждениями от выстрелов и следами крови в салоне. Свидетели рассказали копам, что злоумышленники ехали на Opel, а потом оставили его на ул. Белорусской.

В машине правоохранители нашли автомат. Во дворе дома, куда убежали неизвестные, оперативники нашли спортивную сумку, в ней были рожок к автомату, балаклава, зажигалка и окурки.

Ранее СМИ писали, что в Шевченковском районе Киева на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла погоня — одно авто на иностранных номерах пыталось догнать другое, была стрельба.

Фото: kyiv.npu.gov.ua