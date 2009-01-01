Подробности стрельбы в Киеве: таксист успокаивал пьяных пассажиров

Пострадавший отказался от госпитализации, отметили в полиции.

Место происшествия kyivoperativ.info

В четверг вечером, 14 февраля, в Святошинском районе Киева таксист отказался везти пьяных клиентов, которые выясняли отношения, они начали бросаться с кулаками на водителя, после чего он применил устройство для стрельбы резиновыми пулями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что клиент получил ранение в лицо, от госпитализации отказался.

"В автомобиль такси, приехавший по вызову, сели мужчина и женщина, которые начали выяснять отношения. Таксист категорически отказался их везти и попросил выйти из авто", — отметили в пресс-службе.

Клиенты начали барабанить по машине и с кулаками бросаться на таксиста. Водитель сделал им замечание, а потом выстрелил в воздух. Агрессивный пассажир бросился к нему, после чего раздался еще один выстрел — пуля попала в его лицо. Шофер сам вызвал скорую помощь и полицию.

Ранее СМИ писали, что в Святошинском районе Киева на ул. генерала Потапова 1/5 между таксистом и его пассажиром произошла ссора, которая закончилась стрельбой. Узнать больше об инциденте можно здесь.