Подробности убийства бизнесмена в Киеве: "Беня" задолжал полмиллиона из "общака"

Ряжева могли убить из-за того, что московские "инвесторы" были недовольны тем, что он проиграл деньги из "общака".

Обстрелянный автомобиль бизнесмена. Facebook.com Убитый в Киеве одесский бизнесмен Александр Ряжев, который также был известен в Одессе под кличкой "Беня", проиграл и задолжал более полумиллиона долларов из денег московских "инвесторов".

Стоит отметить, что по информации людей, которые работали с Ряжевым, он был азартным карточным игроком, причем умудрялся проигрывать большие суммы денег, пишет "Страна".

"К 2014 году Александр Ряжев проиграл и задолжал более полумиллиона долларов из денег московских "инвесторов", — говорится в сообщении издания.

По словам источников в полиции, Ряжева могли убить из-за того, что инвесторы были недовольны тем, что одессит проиграл деньги из "общей кассы".

В издании также отметили, что основным легальным бизнесом убитого был ресторанный — в начале 2000-х бизнесмен владел рестораном на улице Сегедской в Одессе — "Витрина".

Затем он владел рестораном "Зебра" на 10-й станции Большого Фонтана, а также арендовал пляж.

По информации знакомых "Бени", в его бизнес с конца 90-х вкладывали большие деньги московские партнеры, в том числе, по информации источников издания в полиции — известная преступная группировка "солнцевских".

Помимо ресторанного бизнеса, Александр Ряжев занимался рейдерством — так, например, в 2009 году он путем нехитрых судебных комбинаций и фиктивного банкротства завладел одним из универмагов в Киеве, а затем продал огромное помещение магазина иностранцам.

Напомним, 8 марта в центре Киева в Голосеевском районе расстреляли Mercedes-Benz CLS: водитель умер на месте, двое детей госпитализированы.