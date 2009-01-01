Подробности убийства в Киеве: установлена личность погибшего

На месте преступления найдена гильза калибром 9 мм.

Человек с пистолетом, иллюстрация forpost.media

Во вторник утром, 30 мая, в Киевеместного жителя, на теле мужчины нашли четыре ранения.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что с места происшествия эксперты изъяли гильзу калибром 9 мм.

"Личность мужчины (погибшего — Ред.) установлена, это киевлянин 1968 года рождения. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения", — отметили в полиции.

По данным агентства УНН, которое опирается на собственные источники, в городе убили бывшего и. о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева из автомобиля застрелили мужчину, правоохранители ищут злоумышленника, в столице введен план "Перехват". Узнать больше об инциденте можно здесь.