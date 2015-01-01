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Погоня и стрельба. В Киеве копы остановили битую иномарку, опубликованы фото

Сегодня, 11:05

Инцидент случился прошлой ночью, его подробности выясняются.

Киев,ДТП,погоня,стрельба,полицейские,патрульные
Остановленная иномарка facebook.com/dtp.kiev.ua
В ночь на пятницу, 30 декабря, в Киеве полицейские пытались догнать иномарку, во время погони патрульные открыли огонь, позже авто было остановлено.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Издание уточнило, что инцидент случился на ул. Борщаговская, автомобиль имел явные повреждения от аварии.

"Водитель Mazda пытался скрыться от погони", — отметили журналисты.

По их данным, за машиной гонялись шесть патрульных авто. "Пришлось открыть огонь. Подробности происшествия выясняются", — говорится в статье.

Киев,ДТП,погоня,стрельба,полицейские,патрульные
Остановленная иномарка facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 15 декабря в селе Боброеды Львовской области злоумышленники обокрали два магазина и пытались скрыться на микроавтобусе, их на служебном авто начали преследовать полицейские, а после столкновения — задержали.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Теги:  
Киев, ДТП, погоня, стрельба, полиция, полицейские, патрульные
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