Погоня и стрельба. В Киеве копы остановили битую иномарку, опубликованы фото

Инцидент случился прошлой ночью, его подробности выясняются.

Остановленная иномарка facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на пятницу, 30 декабря, в Киеве полицейские пытались догнать иномарку,патрульные открыли огонь, позже авто было остановлено.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Издание уточнило, что инцидент случился на ул. Борщаговская, автомобиль имел явные повреждения от аварии.

"Водитель Mazda пытался скрыться от погони", — отметили журналисты.

По их данным, за машиной гонялись шесть патрульных авто. "Пришлось открыть огонь. Подробности происшествия выясняются", — говорится в статье.

Остановленная иномарка facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 15 декабря в селе Боброеды Львовской области злоумышленники обокрали два магазина и пытались скрыться на микроавтобусе, их на служебном авто начали преследовать полицейские, а после столкновения — задержали.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua