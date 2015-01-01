Погоня и стрельба. В Киеве копы остановили битую иномарку, опубликованы фото

Инцидент случился прошлой ночью, его подробности выясняются.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Издание уточнило, что инцидент случился на ул. Борщаговская, автомобиль имел явные повреждения от аварии.
"Водитель Mazda пытался скрыться от погони", — отметили журналисты.
По их данным, за машиной гонялись шесть патрульных авто. "Пришлось открыть огонь. Подробности происшествия выясняются", — говорится в статье.
Напомним, 15 декабря в селе Боброеды Львовской области злоумышленники обокрали два магазина и пытались скрыться на микроавтобусе, их на служебном авто начали преследовать полицейские, а после столкновения — задержали.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua