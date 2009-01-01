Погоня в Киеве. Пьяный лихач на иномарке, скрываясь от копов, влетел в столб

Авария случилась прошлой ночью в Соломенском районе столицы.

Последствия аварии facebook.com/police.gov.ua/

В ночь на четверг, 21 сентября, в Соломенском районе Киева пьяный водитель на Mercedes-Benz, пытаясь скрыться от полицейских, влетел в столб.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, что до аварии копы обратили внимание на иномарку на пересечении ул. Льва Толстого и Саксаганского — мужчина за рулем проехал на красный сигнал светофора.

"Правоохранители подали водителю сигнал об остановке, но мужчина требование откровенно проигнорировал и начал скрываться. Преследовали беглеца сразу несколько экипажей патрульных", — отмечается в сообщении.

На Соломенской площади водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в опору рекламного баннера. "В крови мужчины обнаружили 1,88 промилле алкоголя", — добавили в полиции.

На нарушителя составлены админматериалы по ч. 3 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она тоже скончалась.

Фото: facebook.com/police.gov.ua