Похищение человека, избиение и грабеж. В Киеве сотрудник Интерпола отобрал у мужчины 100 тысяч

Злоумышленниками оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и его 28-летний сообщник.

В Киеве сотрудник Интерпола похитил человека lenta.ru

Правоохранители подозревают сотрудника Укрбюро Интерпола и Европола Главного управления Нацполици в Киеве и его сообщника в похищении человека и грабеже.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Следователями прокуратуры города Киева сообщено о подозрении сотруднику Укрбюро Интерпола и Европола ГУ НП в г. Киеве и его сообщнику, которые незаконно лишили свободы киевлянина и открыто похитили у него денежные средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2017 по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно с применением насилия, злоумышленники незаконно лишили свободы местного жителя.

"Молодчики применили к мужчине наручники и чтобы тот не сопротивлялся, начали наносить ему удары в область лица и живота. После чего на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства, принадлежащие потерпевшему. Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. грн. Еще 24 тыс. грн преступники сняли с банковских карточек потерпевшего, после чего скрылись с места совершения преступления", — говорится в сообщении.

Нападавшими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и его 28-летний сообщник.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам следственных действий получено достаточно данных о причастности указанных лиц к совершению этого преступления.

1 ноября им было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

"Подозреваемые дали разоблачающие показания и признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме. Сейчас одному из подозреваемых Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении другого соучастника", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен.