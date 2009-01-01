Похищение младенца в Киеве. Прокуратура сообщила задержанной о подозрении

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч 2. ст. 146.

Прокуратура сообщила подозреваемой о подозрении facebook.com/KyivOperativ

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч 2. ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

"С сожителем задержанной проводятся следственные действия. Его причастность к преступлению проверяют следственным путем", — добавила представитель столичной прокуратуры.

Напомним, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили, что ребенка похитила женщина. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали женщину и ее сожителя.