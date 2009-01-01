Похищение младенца в Киеве. СМИ узнали, где нашли ребенка

В 2017-м было зафиксировано исчезновение тысяч детей.

Младенец, которого похищали в Киеве kyiv.npu.gov.ua

Младенца, похищенного злоумышленницей в Киеве , правоохранители наши в селе возле Вышгорода в вагончике, где она жила с парнем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, на протяжении 2016 года в Украине зафиксировано исчезновение 6 тыс. детей, а 2017-го – 5 тыс. 75.

"Ее лицо зафиксировала камера видеонаблюдения. Изображение распространили через телевидение, интернет-сайты. Поэтому похитительницу опознали и рассказали, где она живет в селе возле Вышгорода", — отмечается в материале.

Ребенок находился в вагончике. "У них самих умер новорожденный ребенок, тело которого выбросили на помойку. Поэтому, чтобы избежать ответственности, женщина решила украсть чужого ребенка и выдать его за своего", — добавило издание.

Напомним, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока ее отец забирал из детсада старшую дочь На следующий день полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.

Видео: ТСН